В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара и ликвидировали последствия двух ДТП

В донском регионе 72 сотрудника МЧС выезжали на ЧП на 18 единицах спецтехники.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 11 ноября в донском регионе потушили четыре пожара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре техногенных пожара. Самый крупный случился на рынке в Волгодонске, где загорелись торговые павильоны, и пламя угрожало перекинуться на соседние здания и строения. Пожар на площади 400 квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.

Кроме того, сотрудники МЧС привлекались к устранению последствий двух дорожно-транспортных происшествия. Всего за сутки на ликвидацию ЧП выезжали 72 спасателя на 18 единицах техники.

