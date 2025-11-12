В Ростовской области за сутки потушили четыре пожара и ликвидировали последствия двух ДТП

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали четыре техногенных пожара. Самый крупный случился на рынке в Волгодонске, где загорелись торговые павильоны, и пламя угрожало перекинуться на соседние здания и строения. Пожар на площади 400 квадратных метров оперативно потушили. Никто не пострадал.