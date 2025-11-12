Дорожное полотно сложилось за секунды: в Сети появилось видео обрушения моста в Китае

Прежде сообщалось, что в Турции из-за землетрясения обрушились четыре здания. Магнитуда землетрясения составила 6,1, а его эпицентр находился в районе населённого пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. Также сообщалось о нескольких афтершоках.