Дорожное полотно сложилось за секунды: в Сети появилось видео обрушения моста в Китае

Момент обрушения автомобильного моста на юго-западе Китая был снят на видео.

Источник: Комсомольская правда

На юго-западе Китая произошло частичное обрушение автомобильного моста, вызванное мощным оползнем. В социальных сетях активно распространяются видеозаписи с места происшествия, запечатлевшие момент катастрофы.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как опора моста не выдерживает давления движущихся масс грунта, после чего конструкция начинает деформироваться. В течение нескольких секунд пролет дорожного полотна полностью складывается и летит вниз, поднимая огромное облако пыли.

Отмечается, что власти оперативно приняли меры для организации и регулирования дорожного движения на этом отрезке дороги. В результате инцидента никто не пострадал.

Прежде сообщалось, что в Турции из-за землетрясения обрушились четыре здания. Магнитуда землетрясения составила 6,1, а его эпицентр находился в районе населённого пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. Также сообщалось о нескольких афтершоках.