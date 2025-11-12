Эксперт ЦБ: Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества

Мошенники начали убеждать россиян переводить самому себе крупные суммы через Систему быстрых платежей, поэтому такие операции включат в список подозрительных. Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
Он уточнил, что банки будут учитывать этот признак, если в тот же день клиент попробует отправить деньги другому человеку, которому не переводил средства в течение полугода.
По словам Уварова, злоумышленники все чаще просят жертв перевести свои сбережения со счетов в разных банках на один счет через СБП. Когда все деньги оказываются в одном месте, мошенникам проще их похитить, особенно если им удалось получить доступ к этому счету. Именно поэтому регулятор решил признать подобные операции потенциально опасными.
Он напомнил, что больше года назад Банк России уже расширял перечень признаков мошенничества до шести пунктов, однако за это время у преступников появились новые схемы обмана. В связи с этим регулятор решил дополнить действующие критерии.
Как отметил Уваров, часть новых признаков будет схожа с теми, которые с сентября применяются для выявления подозрительных операций при снятии наличных в банкоматах. Приказ с обновленным списком признаков Центробанк планирует опубликовать в ближайшее время, передает РИА Новости.
Ранее в МВД рассказали, что самые распространенные схемы мошенничества на площадках бесплатных объявлений — это продажа несуществующего товара или услуги.