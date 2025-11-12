Эксперт ЦБ: Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошенничества

По словам Уварова, злоумышленники все чаще просят жертв перевести свои сбережения со счетов в разных банках на один счет через СБП. Когда все деньги оказываются в одном месте, мошенникам проще их похитить, особенно если им удалось получить доступ к этому счету. Именно поэтому регулятор решил признать подобные операции потенциально опасными.