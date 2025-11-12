Жителя Иркутска приговорили к 6,5 года колонии после призывов к терроризму

Житель Иркутской области приговорён к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности. Об этом сообщил 2-й Восточный окружной военный суд.
«Суд приговорил жителя Иркутской области за публичное оправдание терроризма. 2-й Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор Сергею Правдеюку», — говорится в сообщении.
Суд также лишил осуждённого на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с размещением комментариев и других материалов в Сети. Также он не может заниматься администрированием сайтов, форумов, групп, чатов и мессенджеров.
Отмечается, что гражданин, выступавший против СВО, систематически публиковал в публичных Telegram-каналах и сообществах комментарии, содержащие призывы к терроризму и его оправдание. Суд установил, что он разделял идеологию насилия и стремился оказывать давление на государственные органы путём устрашения населения.
Ранее сообщалось о задержании жителя Донецка, который оставлял комментарии в интернете с призывами к террористической деятельности. Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».