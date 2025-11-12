Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Исследователи считают возможным, что движущееся последним облако плазмы самой сильной в этом году вспышки на Солнце, случившейся накануне, за счет своей рекордной скорости догнало более медленные плазменные облака и стало толкать и сдавливать их, увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.