Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

Очень сильная магнитная буря началась на Земле 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда

На Земле начала очень сильная магнитная буря. Об этом белорусов и других жителей Земли предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.

Так, в лаборатории сказали о начавшейся на Земле магнитной буре планетарного масштаба, сила которой почти достигла наивысшего уровня G5.

— Очень сильная магнитная буря регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, — отметили специалисты.

Последующие плазменные облака, образовавшиеся в результате серии вспышек на Солнце, ожидаются также в течение ближайших суток. При этом изначально считалось, что ночью 12 ноября придет только самый слабый солнечный выброс и вызовет бури уровня G1-G2. Но пик воздействия сразу стал близок к максимальному.

Исследователи считают возможным, что движущееся последним облако плазмы самой сильной в этом году вспышки на Солнце, случившейся накануне, за счет своей рекордной скорости догнало более медленные плазменные облака и стало толкать и сдавливать их, увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.

— Основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел, — добавили в лаборатории.

Ранее ученые сказали про 15 вспышек на Солнце за сутки — что ждать белорусам.

