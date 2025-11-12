Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре на Земле — что ждать белорусам

На Земле начала очень сильная магнитная буря. Об этом белорусов и других жителей Земли предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ Российской академии наук.
Так, в лаборатории сказали о начавшейся на Земле магнитной буре планетарного масштаба, сила которой почти достигла наивысшего уровня G5.
— Очень сильная магнитная буря регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, — отметили специалисты.
Последующие плазменные облака, образовавшиеся в результате серии вспышек на Солнце, ожидаются также в течение ближайших суток. При этом изначально считалось, что ночью 12 ноября придет только самый слабый солнечный выброс и вызовет бури уровня G1-G2. Но пик воздействия сразу стал близок к максимальному.
Исследователи считают возможным, что движущееся последним облако плазмы самой сильной в этом году вспышки на Солнце, случившейся накануне, за счет своей рекордной скорости догнало более медленные плазменные облака и стало толкать и сдавливать их, увеличивая температуру, плотность и магнитные характеристики.
— Основной выброс плазмы от вспышки X5.1 к планете еще не пришел, — добавили в лаборатории.
