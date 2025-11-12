Самые дешевые билеты на балет «Щелкунчик» в Москве обойдутся в 500 рублей

В первую очередь «Щелкунчик» ассоциируется с Большим театром, но посмотреть его можно и в других местах, в том числе за более бюджетные цены. Например, в упомянутом театре имени Сац стоимость билетов варьируется от 500 до 2500 рублей, в Театре «Классический балет ХХI века» — от 1100 до 2400 рублей, в Театре «Русские балетные сезоны» — от 1500 до 3500 рублей.