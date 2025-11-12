Ричмонд
Следствие раскрыло новые детали в деле пропавшей семьи Усольцевых

Следственные органы Красноярского края не рассматривают крупную сумму денег, обнаруженную в автомобиле пропавшей семьи Усольцевых, как значимую улику.

Как сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ, найденные в бардачке 300 тысяч рублей не меняют картину расследования, поскольку родственники подтвердили, что глава семьи часто оставлял в машине значительные суммы. Официальной версией следствия остается несчастный случай.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала 28 сентября во время туристического похода в районе поселка Кутурчин. Они направлялись по маршруту в сторону горы Буратинка в Кутурчинском белогорье. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

После завершения 12 октября активной фазы поисковые работы перешли в режим точечных задач, которые теперь выполняют профессиональные спасатели. Региональное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» охарактеризовало эти поиски как самые масштабные и сложные в истории Красноярского края.

Ранее сообщалось, что СК допросил более 60 человек по делу о пропаже семьи Усольцевых в тайге.

