Следствие раскрыло новые детали в деле пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала 28 сентября во время туристического похода в районе поселка Кутурчин. Они направлялись по маршруту в сторону горы Буратинка в Кутурчинском белогорье. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».