Пленные боевики рассказали об ужасном положении ВСУ в районе Купянска

Попавшие в плен ВС РФ украинские военнослужащие рассказали об ужасно положении ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
Боевиков взяли в плен военнослужащие группировки «Запад». По словам пленных, они решили сдаться, так как их бросило командование, а вокруг — удары со стороны российских войск.
Пленные рассказали, что остались без еды и боеприпасов, они не знают, где их артиллерия, она молчала несколько дней. «Все в ваших дронах, все в этой паутине», — отметили они, добавив, что их задачей было закрепиться и держать позицию.
При этом, с их слов, там были гражданские, в которых командование требовало стрелять. Однако, как уверяют пленные, они не выполняли эти приказы.
Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью освободили восточную часть Купянска.
Минобороны РФ также сообщало, что российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ, на которой противник пытался прорваться в район Купянска.