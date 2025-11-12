ИКИ РАН: На Земле началась очень сильная магнитная буря

На Земле зафиксировали очень сильную магнитную бурю. Об этом в среду, 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, буря приобрела планетарный масштаб и почти достигла максимального уровня интенсивности — G5.
В лаборатории пояснили, что вспышку зарегистрировали приборы, контролирующие геомагнитную обстановку. Специалисты отметили, что столь мощные события наблюдаются крайне редко и могут повлиять на работу спутниковой связи и энергосистем.
Ученые уточнили, что зафиксированное плазменное облако стало только первым из трех, которые должны достичь Земли 12 ноября. Ожидается, что последующие удары могут усилить геомагнитную активность.
По оценкам экспертов, текущий уровень бури составляет G4,66, что лишь на треть балла ниже максимального показателя. Специалисты продолжают наблюдение за ситуацией и оценивают возможные последствия для магнитосферы планеты, передает Telegram-канал ИКИ РАН.
Невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в период магнитных бурь нужно следить за режимом, пить больше воды и не терпеть головную боль. По словам специалиста, ночью нужно спать не менее 8−9 часов, а также принимать теплые ванны и контрастный душ.