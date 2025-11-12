ИКИ РАН: На Земле началась очень сильная магнитная буря

Невролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала, что в период магнитных бурь нужно следить за режимом, пить больше воды и не терпеть головную боль. По словам специалиста, ночью нужно спать не менее 8−9 часов, а также принимать теплые ванны и контрастный душ.