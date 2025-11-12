Ричмонд
Возбуждено дело после взрыва купюры в Красногорске, оторвавшего мальчику пальцы

СК возбудил дело по статье о покушении на убийство ребенка после взрыва СВУ в Красногорске.

Источник: Комсомольская правда

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва самодельного взрывного устройства, замаскированного в купюре. Об этом в Telegram-канале сообщает главное следственное управление СК России по Московской области.

Отмечается, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия. В ближайшее время эксперты проведут комплексную взрывотехническую, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую судебные экспертизы.

Напомним, ЧП произошло в Красногорске вечером 11 ноября.

Следствием установлено, что вечером 11 ноября 10-летний мальчик поднял с земли неустановленное взрывное устройство, которое было замаскировано под подарочную упаковку. К ней была прикреплена 10-рублевая купюра.

После этого раздался взрыв. Мальчик с телесными повреждениями госпитализирован. Медики пытались пришить ему оторванные пальцы.

В местных родительских чатах информация о взрывном устройстве расходится. Также, по данным ряда Telegram-каналов, друг семьи пострадавшего сообщил, что само устройство было начинено мелкими гвоздями.