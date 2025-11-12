Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в России

Авдеев также выделил основные симптомы пневмонии: кашель с выделением мокроты, одышку, боль в грудной клетке при дыхании и кровохарканье, которые нехарактерны для обычных простудных заболеваний. Роспотребнадзор ранее напомнил, что пневмония — это воспаление легочной ткани, часто вызываемое вирусами, бактериями или грибами. Ведомство подчеркнуло, что наиболее тяжело болезнь протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а наиболее эффективными мерами профилактики остаются своевременная вакцинация и соблюдение правил гигиены.