Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана в Беларуси

Синоптики предупредили белорусов о сильном тумане 12 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на среду, 12 ноября, из-за сильного тумана, информирует pogoda.by.

Влажная воздушная масса в среду под влиянием фронтального раздела вызвала сильные туманы по стране ночью и утром 12 ноября. Также в первой половине суток во многих районах Беларуси днем ожидаются дожди. Днем в отдельных районах тоже будут сгущаться туманы. Ветер при этому будет неустойчивым и слабым. В Минске утром также ожидается туман со снижением видимости около 100 — 500 метров.

Максимальная температура воздуха днем от +2 в северо-восточных районах до +9 градусов по юго-западной части республики.

Также ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре на Земле — что ждать белорусам. Ранее ученые сказали про 15 вспышек на Солнце за сутки — что ждать белорусам.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси является источником вдохновения.

