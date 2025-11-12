Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана в Беларуси

В Беларуси оранжевый уровень опасности объявлен на среду, 12 ноября, из-за сильного тумана, информирует pogoda.by.
Влажная воздушная масса в среду под влиянием фронтального раздела вызвала сильные туманы по стране ночью и утром 12 ноября. Также в первой половине суток во многих районах Беларуси днем ожидаются дожди. Днем в отдельных районах тоже будут сгущаться туманы. Ветер при этому будет неустойчивым и слабым. В Минске утром также ожидается туман со снижением видимости около 100 — 500 метров.
Максимальная температура воздуха днем от +2 в северо-восточных районах до +9 градусов по юго-западной части республики.
