В Хабаровске обсудили уборку снега и правила поведения на льду

В Хабаровске прошло расширенное совещание по уборке дворовых территорий и кровельных покрытий от снега — сообщает телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
«Еженедельные совещания с управляющими организациями проводятся по моему поручению. На них мы контролируем выполнение требований к работе компаний в зимний период, чтобы обеспечить готовность к любым погодным условиям. Я ожидаю от управляющих организаций неукоснительного соблюдения предписаний, а от контролирующих органов — строгой дисциплины и оперативного реагирования на нарушения. К управляющим компаниям, игнорирующим свои обязанности, будут применены жесткие санкции. Эти совещания помогут нам своевременно корректировать наши действия», — прокомментировал мэр города Сергей Кравчук.
На встрече также обсудили правила поведения на неокрепшем льду. Специалисты напоминают: выходить на лед можно только при толщине не менее 10 сантиметров. Прочность льда определяется по цвету: голубой лёд прочный, белый — вдвое слабее, серый, матово-белый или желтый лёд — ненадежный.
Нельзя проверять лед ударом ноги, выходить на него в темноте, при плохой видимости или в состоянии алкогольного опьянения. Родителям запрещено отпускать детей на лед без присмотра.