В Хабаровске обсудили уборку снега и правила поведения на льду

«Еженедельные совещания с управляющими организациями проводятся по моему поручению. На них мы контролируем выполнение требований к работе компаний в зимний период, чтобы обеспечить готовность к любым погодным условиям. Я ожидаю от управляющих организаций неукоснительного соблюдения предписаний, а от контролирующих органов — строгой дисциплины и оперативного реагирования на нарушения. К управляющим компаниям, игнорирующим свои обязанности, будут применены жесткие санкции. Эти совещания помогут нам своевременно корректировать наши действия», — прокомментировал мэр города Сергей Кравчук.