Венесуэла объявила массовую мобилизацию армии из-за прибытия войск США

Министр обороны Венесуэлы заявил, что страна готовится ответить на «империалистическую угрозу» США.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэла объявила о начале «массовой мобилизации» вооружённых сил, техники и оружия в ответ на увеличение числа американских военных кораблей и войск в Карибском море. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. Он подчеркнул, что страна готова ответить на «империалистическую угрозу» и наращивание военного присутствия США.

Речь идет об учениях в Венесуэле. Отмечается, что будет задействована Боливарианская милиция, а также регулярные части страны. Падрино Лопес, который приписал приказ, непосредственно президенту Венесуэлы Николасу Мадуро заявил, что целью учений была «оптимизация командования, управления и связи» и обеспечение обороны страны.

Сообщается, что этот шаг был предпринят на фоне роста напряжённости между двумя странами в связи с продолжающимся наращиванием военного присутствия США. Во вторник ВМС США объявили, что авианосец USS Gerald R. Ford, крупнейший военный корабль Америки, прибыл в зону операций Южного командования ВС США, которая охватывает большую часть Латинской Америки.

Ранее KP.RU сообщил, что США направили к Венесуэле восемь кораблей и атомную подлодку. А число американских военных перед берегами Венесуэлы может составлять до 16 тысяч.

