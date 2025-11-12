Венесуэла объявила массовую мобилизацию армии из-за прибытия войск США

Венесуэла объявила о начале «массовой мобилизации» вооружённых сил, техники и оружия в ответ на увеличение числа американских военных кораблей и войск в Карибском море. Об этом сообщил министр обороны Владимир Падрино Лопес. Он подчеркнул, что страна готова ответить на «империалистическую угрозу» и наращивание военного присутствия США.