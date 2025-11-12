Главные новости к утру 12 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 ноября 2025.
Мадуро подписал закон о командовании по обороне нации
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о командовании по комплексной обороне нации. Документ включает в себя историческую доктрину и объединяет командование вооруженными силами, правоохранительными структурами и силами народной обороны. Доктрина принята на фоне военного давления со стороны США.
Авианосец США USS Gerald R. Ford вошёл в воды Латинской Америки
Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии
Российская сторона проиграла судебный спор в Высоком суде Австралии за участок, на котором планировалось строительство нового здания посольства в Канберре. Суд установил, что территория должна быть возвращена в федеральную собственность. В судебном решении также говорится, что РФ имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли.
В Швейцарии одобрили поставки оружия воюющим странам
Члены комиссии по политике безопасности Национального совета швейцарского парламента проголосовали за поправки в закон об экспорте и реэкспорте вооружений, смягчающий условия поставок вооружений странам, находящимся в вооружённом конфликте. Изменения связаны с опасением, что страну исключат из международных цепочек поставок оружия и техники.
Лондон запретит перевозку российского СПГ в третьи страны
Власти Великобритании намерены запретить использование британских морских услуг, в том числе страхование и перевозку по воде, для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Ограничения вступят в силу в течение 2026 года. Предполагается, что аналогичный запрет введут другие европейские страны.