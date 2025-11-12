Главные новости к утру 12 ноября 2025 года

Российская сторона проиграла судебный спор в Высоком суде Австралии за участок, на котором планировалось строительство нового здания посольства в Канберре. Суд установил, что территория должна быть возвращена в федеральную собственность. В судебном решении также говорится, что РФ имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли.