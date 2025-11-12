Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 12 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 12 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 12 ноября 2025.

Мадуро подписал закон о командовании по обороне нации

Источник: Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал закон о командовании по комплексной обороне нации. Документ включает в себя историческую доктрину и объединяет командование вооруженными силами, правоохранительными структурами и силами народной обороны. Доктрина принята на фоне военного давления со стороны США.

Авианосец США USS Gerald R. Ford вошёл в воды Латинской Америки

Крупнейший военный корабль США, авианосец USS Gerald R. Ford, прибыл в воды Карибского бассейна. Судно присоединилось к уже находящейся группировке, в которую входят боевые корабли, атомная подводная лодка и авиация, базирующаяся в Пуэрто-Рико — на зависимой от США территории.

Россия проиграла суд из-за здания посольства в Австралии

Российская сторона проиграла судебный спор в Высоком суде Австралии за участок, на котором планировалось строительство нового здания посольства в Канберре. Суд установил, что территория должна быть возвращена в федеральную собственность. В судебном решении также говорится, что РФ имеет право на компенсацию в связи с расторжением договора аренды земли.

В Швейцарии одобрили поставки оружия воюющим странам

Члены комиссии по политике безопасности Национального совета швейцарского парламента проголосовали за поправки в закон об экспорте и реэкспорте вооружений, смягчающий условия поставок вооружений странам, находящимся в вооружённом конфликте. Изменения связаны с опасением, что страну исключат из международных цепочек поставок оружия и техники.

Лондон запретит перевозку российского СПГ в третьи страны

Власти Великобритании намерены запретить использование британских морских услуг, в том числе страхование и перевозку по воде, для транспортировки российского СПГ в третьи страны. Ограничения вступят в силу в течение 2026 года. Предполагается, что аналогичный запрет введут другие европейские страны.