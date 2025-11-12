ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов: какие операции попадут под подозрение

Крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) будут включены в перечень признаков мошеннических операций. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.
По его словам, такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет через СБП. Это значительно облегчает кражу средств, особенно если мошенники уже получили доступ к учетной записи клиента.
Уваров уточнил важный нюанс: банки будут учитывать такой перевод как подозрительный только в том случае, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому не совершал никаких переводов в течение последних шести месяцев.
Директор департамента ЦБ отметил, что с момента расширения перечня признаков мошеннических операций до шести пунктов прошло более года, и за это время преступники разработали новые методы обмана. Часть новых критериев будет аналогична тем, которые уже действуют при снятии наличных в банкоматах.
Официальный приказ с обновленным перечнем признаков мошеннических переводов Банк России опубликует в ближайшее время.
Тем временем Банк России зафиксировал необычный рост спроса на наличные деньги. Регулятор связал эту тенденцию с двумя факторами: новостями о мониторинге платежей и информацией о возможных временных отключениях интернета в отдельных регионах. По мнению экспертов, население и бизнес стали активнее формировать запасы наличных средств для расчётов.