ЦБ обновит список признаков мошеннических переводов: какие операции попадут под подозрение

По его словам, такая мера стала ответом на новую схему обмана, когда злоумышленники убеждают граждан перевести собственные сбережения со счетов в разных банках на один счет через СБП. Это значительно облегчает кражу средств, особенно если мошенники уже получили доступ к учетной записи клиента.