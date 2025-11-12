Ученый Леб раскрыл, что означает таинственный сигнал с кометы-НЛО 3I/ATLAS

Профессор из Гарварда Ави Леб, который уверен, что несущийся к Земле космический объект 3I/ATLAS — не комета, а корабль пришельцев, изучил таинственный радиосигнал и объяснил, что он значит, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
По его словам, анализ радиосигнала дает представление о масштабе объекта. Температура его поверхности составляет около минус 45 градусов по Фаренгейту (минус 42,7 градуса по Цельсию), его диаметр достигает шести миль (9,66 км), а размер в поперечнике — не менее 3 миль (4,83 км).
Экстремальные масштабы и особенности «струй» 3I/ATLAS поднимают фундаментальные вопросы. Если объект является естественной кометой, «струи» должны двигаться гораздо медленнее, им потребуются месяцы, чтобы достичь наблюдаемых расстояний. Вместо этого необычайная масса, плотность и яркость оттоков предполагают, что может происходить что-то необычное, отмечает Леб.
«Эти цифры не подходят для естественной кометы. Необходимая потеря массы, быстрое увеличение перигелия и размер — все это указывает на аномалии», — добавил ученый.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, объект летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый Леб уверен, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.
Ранее 3I/ATLAS опять поразил ученых.