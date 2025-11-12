Ученый Леб раскрыл, что означает таинственный сигнал с кометы-НЛО 3I/ATLAS

Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года, объект летит к Земле с огромной скоростью и по необычной траектории. Ученый Леб уверен, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. К Земле объект подлетит в середине декабря.