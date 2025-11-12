Добраться до центра можно только пешком: Московский район третий день задыхается в утренних пробках

Жители Московского района Калининграда третий день не могут добраться до центра без пробок. Об этом горожане пожаловались «Клопс» в среду, 12 ноября.
«Проехал остановку на автобусе и понял, что пешком будет быстрее. Теперь иду на Киевскую, надеюсь, оттуда смогу уехать быстрее», — рассказал калининградец Нурлан.
«В связи с аварией на ул. Камской (ориентир — парк им. Гагарина), движение автобусов маршрута № 40 заблокировано. Автобусы данного маршрута следуют в объезд по ул. Киевской, П. Морозова, Печатной, пос. Новодорожный. Из пос. Новодорожный по ул. Печатной, П. Морозова и далее по действующей схеме движения. Исключено движение по ул. Камской», — рассказали в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок.
Сервис «Яндекс» в 7:45 оценивал напряжение дорожной ситуации в 7 баллов. Практически все улицы левобережной части Калининграда окрашены в бордовые цвета. К заторам добавились аварии на Ленинском проспекте в районе перекрёстка с ул. Багратиона, а также на Аллее Смелых перед выездом на ул. Дзержинского. Проехать по ул. Киевской свободно можно только после пересечения с Тихорецкой.