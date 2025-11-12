Добраться до центра можно только пешком: Московский район третий день задыхается в утренних пробках

Сервис «Яндекс» в 7:45 оценивал напряжение дорожной ситуации в 7 баллов. Практически все улицы левобережной части Калининграда окрашены в бордовые цвета. К заторам добавились аварии на Ленинском проспекте в районе перекрёстка с ул. Багратиона, а также на Аллее Смелых перед выездом на ул. Дзержинского. Проехать по ул. Киевской свободно можно только после пересечения с Тихорецкой.