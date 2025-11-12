Рейд по мигрантам-уклонистам вновь прошел в Хабаровске

Очередной рейд организовали в нескольких торговых точках и на складах маркетплейсов.
Отметим, что одновременно с получением паспорта Российской Федерации иностранцы обязаны встать на воинский учет, независимо от того, когда они получили документ. Это требование распространяется на всех мужчин, которые получают гражданство России и подлежат воинской обязанности.
С начала года в ходе рейдов было выявлено порядка полутора тысяч мигрантов с различными нарушениями закона. Из них 585 принудительно поставлены на воинский учет. 84 мигранта впоследствии заключили контракт с Минобороны. Как уточнили военном следкоме, рейды продолжатся на регулярной основе.