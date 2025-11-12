Нас заставят экономить электричество: Жители Кишинева на весь день останутся без света — публикуем адреса

Жители двух секторов столицы в среду, 12 ноября, останутся без электричества. Публикуем список адресов, где запланированы отключения.
Буюканы:
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до.
В. Лупу, 117 — с 09:00 до 16:20.
Каля Ешилор, 10/1 — с 10:00 до 15:00.
Центр:
Шт. чел Маре, 12 — с 09:10 до 16:15.
