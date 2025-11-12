В Омске издадут книгу памяти о чернобыльцах

В правительстве Омской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств — здравоохранения, образования, культуры, финансов, региональной безопасности, внутренней политики, а также администрации Омска, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону и региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль».
В ликвидации последствий катастрофы участвовали 1 500 жителей Омской области. Сегодня в регионе проживают 874 участника ликвидации аварий, из них 750 — непосредственные ликвидаторы Чернобыльской катастрофы.
«В 2026 году исполняется 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ликвидации её последствий участвовали 1,5 тысячи омичей. Учитывая социальную значимость памятной даты, межведомственная рабочая группа создана для координации действий органов власти, местного самоуправления и общественных организаций в рамках подготовки мероприятий к юбилею», — подчеркнул заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин.
В план мероприятий войдут не только тематические встречи, но социальные инициативы.
Так, 26 апреля 2026 года в парке имени 30-летия Победы пройдет памятный митинг и торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. В апреле также запланировано торжественное собрание с чествованием ветеранов аварийно-спасательных работ, которое предложено провести в Областном центре культуры «Сибиряк».
Кроме того, в рамках памятных мероприятий будет издана книга памяти «Чернобыль: Защитники Отечества», изготовлены памятные медали, а в школах региона пройдут уроки мужества, посвященные подвигу ликвидаторов.
Отдельное внимание уделено вопросам социальной поддержки. Напомним, ежегодные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, установлены Указом Губернатора Омской области. По итогам заседания рабочая группа решила направить региональный план на утверждение в установленном порядке.
