В Омске издадут книгу памяти о чернобыльцах

В правительстве Омской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В обсуждении приняли участие представители профильных министерств — здравоохранения, образования, культуры, финансов, региональной безопасности, внутренней политики, а также администрации Омска, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по региону и региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль».