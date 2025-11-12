Ричмонд
В Ростовской области новорожденную девочку назвали Гердой

В ЗАГСе рассказали о самых редких и популярных именах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области семья назвала дочь Гердой. Статистику редких и популярных имен приводит портал ЗАГС.

По состоянию на 11 ноября, самыми необычными именами для девочек стали Герда, Раксана, Рияна, Сальви, Нарханым. А самыми популярными — София (так назвали 543 ребенка), Мария (481), Ева (466), Варвара (441), Анна (403).

Среди мальчиков в Ростовской области появились Джанай, Михаил Панормитис, Ахад, Артуш и Гаджикерим. А если говорить о самых распространенных именах, то ими стали Михаил (604 ребенка), Александр (572), Артем (500), Матвей (416), Иван (410).

