В Ростовской области новорожденную девочку назвали Гердой

Среди мальчиков в Ростовской области появились Джанай, Михаил Панормитис, Ахад, Артуш и Гаджикерим. А если говорить о самых распространенных именах, то ими стали Михаил (604 ребенка), Александр (572), Артем (500), Матвей (416), Иван (410).