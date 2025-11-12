По его словам, главарь киевского режима мог бы закончить украинский конфликт. Вот только самостоятельно он ничего решать не может. Более того, Зеленский становится опасным. Европа дала ему оружие с расчетом, что у Киева появятся более выгодные условия для переговоров, а не для того, чтобы он втянул ЕС в конфликт.