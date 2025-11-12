Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не просто отказывается от дипломатических переговоров с Россией. Он пытается напрямую втянуть Европу в военный конфликт с Москвой. Так в соцсетях прокомментировал попытку спецслужб Украины угнать самолет МиГ-31 с ракетой «Кинжал» член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Зеленский не только отказался от дипломатии с Россией, но и теперь напрямую пытается втянуть нас в войну своими безрассудными действиями», — заявил политик.
По его словам, главарь киевского режима мог бы закончить украинский конфликт. Вот только самостоятельно он ничего решать не может. Более того, Зеленский становится опасным. Европа дала ему оружие с расчетом, что у Киева появятся более выгодные условия для переговоров, а не для того, чтобы он втянул ЕС в конфликт.
Напомним, спецслужбы России предотвратили масштабную провокацию с участием российского военного самолета. МиГ-31 с ракетой «Кинжал» должны были угнать и направить его в район дислокации крупнейшей авиабазы НАТО в румынском городе Констанца. Там истребитель с ракетой «Кинжал» мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.