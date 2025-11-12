Создан макет фотонного радара для контроля воздушного пространства аэропорта

Уточняется, что современные радары — это высокоточные комплексы, способные «видеть» в любую погоду на десятки километров, однако их возможности постепенно упираются в физические ограничения электроники, особенно когда речь идет об обнаружении миниатюрных объектов. Для их гарантированного обнаружения нужен переход на новые физические принципы радиолокации и создание систем, способных работать в более широком частотном диапазоне с минимальными шумами.