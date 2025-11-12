Ричмонд
Киев заказал убийство митрополита Тихона для срыва переговоров России и США

Целью предотвращённого покушения на Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) было сорвать переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Как выяснила ФСБ России, за организацией покушения стоял киевский режим, рассчитывавший, что успешное нападение заставит Москву отказаться от мирных инициатив.

Источник: Life.ru

«По мнению экспертов, основной целью указанного диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования украинского конфликта», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Предполагаемые исполнители — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович — действовали по указанию украинских спецслужб. ФСБ провела обыски в Москве, Псковской области и Крыму, где изъяла доказательства их причастности, а также агитационные материалы запрещённой в России террористической организации.

Напомним, в феврале этого года ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. По заданию киевских спецслужб, украинец и россиянин планировали убийство священника. Оба подозреваемых задержаны, у них изъято самодельное взрывное устройство и фальшивые паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. Они должны были заложить бомбу в жилом помещении священника в Сретенском монастыре в Москве.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.