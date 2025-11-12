Второй день без мобильного интернета начался в Нижнем Новгороде 12 ноября

В среду утром в Нижнем Новгороде по-прежнему фиксируются перебои с мобильным интернетом. На невозможность выхода в Сеть без подключения к Wi-Fi 12 ноября указывают жители разных районов как в верхней, так и в нижней части города. В числе недовольных отсутствием оплаченной услуги — абоненты с улиц Белинского, Невзоровых, Горького, проспекта Гагарина и так далее.
Свои жалобы на неработающий мобильный интернет нижегородцы оставляют в соцсетях, в частности, на странице губернатора Глеба Никитина. Абоненты некоторых операторов заявляют о том, что у них не работают сервисы даже из «белого списка» Минцифры, что не дает им работать и оплачивать услуги через мобильный банк.
Стоит отметить, что сегодня главе Нижегородской области жалуются не только на проблемы с доступом в Сеть, но и на неприятный запах на улицах.
«Жуткая вонь сероводородом и гарью, в горле першит! Воняет в Верхних Печерах! И интернета мобильного нет! Не нужно жителей провоцировать, мы Вас просим верните интернет, не возможно работать!», — пишет возмущенная нижегородка.