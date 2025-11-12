Второй день без мобильного интернета начался в Нижнем Новгороде 12 ноября

Свои жалобы на неработающий мобильный интернет нижегородцы оставляют в соцсетях, в частности, на странице губернатора Глеба Никитина. Абоненты некоторых операторов заявляют о том, что у них не работают сервисы даже из «белого списка» Минцифры, что не дает им работать и оплачивать услуги через мобильный банк.