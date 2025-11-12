Ричмонд
ФСБ: целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров РФ и США

В ФСБ РФ заявили, что Киев рассчитывал на отказ Москвы от мирных переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Целью готовившегося теракта в отношении митрополита Тихона был срыв российско-американских переговоров, заявили в ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что, по мнению экспертов, главной целью диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров РФ и США по украинскому урегулированию, передает ТАСС. Подчеркивается, что Киев рассчитывал, что в случае успешной реализации теракта Москва откажется от мирных переговоров.

Напомним, предполагаемые исполнители теракта — помощник Тихона Денис Попович и клирик Никита Иванкович — должны были совершить его в феврале 2025 года по указанию украинских спецслужб. Обвиняемые не признали свою вину.