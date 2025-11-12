ФСБ: целью покушения на митрополита Тихона был срыв переговоров РФ и США

В ведомстве отметили, что, по мнению экспертов, главной целью диверсионно-террористического акта являлся срыв переговоров РФ и США по украинскому урегулированию, передает ТАСС. Подчеркивается, что Киев рассчитывал, что в случае успешной реализации теракта Москва откажется от мирных переговоров.