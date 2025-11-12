В воде на крымских пляжах обнаружили следы солнцезащитных кремов

Ученые отмечают уникальность сочетания загрязняющих компонентов для каждой территории. На пляже в Морском зафиксировали высокие уровни фталатов из пластика, а в Партените и Семеизе — ароматических соединений из парфюмерии и фармацевтики. Солдатский пляж Севастополя и Парковое выделились высокой концентрацией силиконов из косметики, а в Малореченском обнаружилось много жирных кислот, что говорит о близости бытовых стоков.