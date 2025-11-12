Работу столичной системы отопления скорректировали из-за похолодания

Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная составляет уже всего лишь плюс три градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76−79 градусов», — отметил Петр Бирюков.
Технологические режимы работы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице. Задания на изменение выдают заранее на основании краткосрочного прогноза погоды. Отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами — за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.
Корректировка проходит под контролем диспетчерских служб Московской объединенной энергетической компании в автоматическом режиме с учетом показателей температурных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе в тепловых пунктах.