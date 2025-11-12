Работу столичной системы отопления скорректировали из-за похолодания

«Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная составляет уже всего лишь плюс три градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76−79 градусов», — отметил Петр Бирюков.