В столице откроются два новых автобусных маршрута до Новой Трехгорки и поселка Заречье

В Одинцовский городской округ из Москвы будут курсировать 14 современных автобусов большого класса, оборудованные по столичным стандартам. С 15 ноября они пойдут по двум новым маршрутам от станции метро «Филевский парк»: № 1139 до микрорайона Новая Трехгорка и № 1818 до остановки «Международный университет» в поселке Заречье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.