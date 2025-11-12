В столице откроются два новых автобусных маршрута до Новой Трехгорки и поселка Заречье

В Одинцовский городской округ из Москвы будут курсировать 14 современных автобусов большого класса, оборудованные по столичным стандартам. С 15 ноября они пойдут по двум новым маршрутам от станции метро «Филевский парк»: № 1139 до микрорайона Новая Трехгорка и № 1818 до остановки «Международный университет» в поселке Заречье. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта по поручению Сергея Собянина. Новые маршруты заработают с 15 ноября и свяжут Москву с Одинцовским городским округом. Современные автобусы проследуют от метро “Филевский парк” в микрорайон Новая Трехгорка и поселок Заречье. Всего с начала осени запустили уже 11 маршрутов из столицы в ближайшее Подмосковье, еще 12 планируем ввести в декабре», — уточнил Максим Ликсутов.
Оплата проезда
Проезд на маршруте № 1139 по карте «Тройка» будет стоить от 63 до 97 рублей, по банковской карте — от 64 до 98 рублей. Тариф зависит от расстояния. Прикладывать карту нужно два раза — при входе и выходе.
На маршруте № 1818 по карте «Тройка» стоимость проезда — 63 рубля, по банковской карте — 64 рубля. Тариф фиксированный, прикладывать карту нужно только при входе.
Кроме того, доступен проход по картам москвича и жителя Московской области аналогично с городскими маршрутами столицы.
Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах столицы (между Москвой и Подмосковьем) предоставляется льготным категориям граждан Московской области, у них же есть право на бесплатный проезд на областных маршрутах.
Действуют также единые билеты без лимита поездок зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 дней — 1390 рублей, на 90 дней — 3960 рублей. Их же можно использовать для проезда на метро, Московском центральном кольце (МЦК), Московских центральных диаметрах (МЦД) и на наземном транспорте столицы.
Жители области смогут оплачивать проезд по единым абонементам зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. В них включены бесплатные пересадки на метро, МЦД, МЦК и столичный наземный транспорт. Поездки на электросудах тоже входят в абонемент. По нему же можно бесплатно арендовать велосипеды и электроскутеры сервиса «Велобайк».
Преимущества пригородных маршрутов
Благодаря запуску пригородных маршрутов московского транспорта пассажиры могут пользоваться современными автобусами российского производства. Их отличает наклейка на борту «Москва — область».
На маршруты выходят автобусы большого класса. В салоне есть климат-контроль, сделан низкий пол и предусмотрены места для инвалидов. Кроме того, используется удобная навигация: яркие и большие номера маршрутов с указанием конечных остановок, голосовые объявления и большие экраны с информацией о маршруте.
На пригородных маршрутах работают высокопрофессиональные водители, составлено понятное и удобное расписание. К привычным номерам добавлена цифра 1, чтобы избежать дублирования с номерами по городу и чтобы пассажиры понимали, что «тысячные» маршруты следуют в область.