Стало известно, кого чаще всего обманывают мошенники в Красноярском крае

Почти каждый третий житель Красноярского края сталкивался с мошенниками в 2024 году. Об этом сообщили в Банке России.
По данным опроса, проведенного в ноябре прошлого года, 3% респондентов признались, что в итоге переводили деньги злоумышленникам.
Типичной жертвой финансовых афер в крае стала работающая женщина 25−44 лет со средним доходом и образованием. Однако, как подчеркивают в регуляторе, риску подвержены все без исключения.
«Портрет жертвы показывает некоторые тенденции. Конечно, эти данные не означают, что если кто-то живет в сельской местности или имеет высшее образование, то на уловки мошенников он не поддается. Риски сохраняются для всех социальных и гендерных групп. Например, женщин оказалось больше лишь на 8 процентных пунктов, их было 54%, а мужчин — 46%», — пояснил управляющий красноярским Отделением Банка России Сергей Журавлев.
В 71% случаев мошенники похищали личные средства жертв, а каждый пятый понес убытки от 20 до 100 тысяч рублей. Главным каналом для атак остается телефон — через него действовали 45% преступников.
Ранее солобщалось о тм, что в Ачинске мать лишилась денег из-за мошенников, которые обманули 9-летнюю дочь.