Стало известно, кого чаще всего обманывают мошенники в Красноярском крае

«Портрет жертвы показывает некоторые тенденции. Конечно, эти данные не означают, что если кто-то живет в сельской местности или имеет высшее образование, то на уловки мошенников он не поддается. Риски сохраняются для всех социальных и гендерных групп. Например, женщин оказалось больше лишь на 8 процентных пунктов, их было 54%, а мужчин — 46%», — пояснил управляющий красноярским Отделением Банка России Сергей Журавлев.