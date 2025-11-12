Михаил Ефремов подарил квартиру в Хамовниках бывшей жене

Кроме того, Михаил Ефремов переоформил на Софью Кругликову половину доли в квартире, расположенной на Тверской улице в Москве. Эта недвижимость перешла к актеру в 2023 году в качестве наследства от дяди. Теперь квартира находится в совместном владении бывших супругов, а ее стоимость оценивается в 90 миллионов рублей.