Хотел поднять деньги и попал в смертельную ловушку: 10-летний ребенок пострадал при взрыве в Красногорске

Подросток был в шапке на одной руке, а вторая была вся в крови. На тот момент медицинские работники уже начали оказывать помощь мальчику. Очевидец сообщил, что он помог врачам поднять пострадавшего на носилки. Кроме того, тренер подтвердил журналистам, что взрыв случился именно тогда, когда мальчик наклонился, чтобы взять деньги. Отмечается, что само взрывное устройство было начинено мелкими поражающими элементами: гвоздями и другими металлическими фрагментами.