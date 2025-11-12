Хотел поднять деньги и попал в смертельную ловушку: 10-летний ребенок пострадал при взрыве в Красногорске

10-летний ребенок пострадал при взрыве в Красногорске. Отмечается, что мальчик на детской площадке увидел сверток с деньгами и решил его поднять, но попал в смертельную ловушку. Когда несовершеннолетний склонился над купюрой номиналом 10 рублей, произошел взрыв.
Сообщается, что 10-летний мальчик возвращался домой с тренировки, когда сверток на земле привлек его внимание. При подъеме купюры раздался взрыв, несовершеннолетний получил минно-взрывные травмы. Больше всего пострадала кисть руки, а также у жертвы оторвало несколько пальцев. Медики в кратчайшие сроки прибыли на место происшествия.
Жители близлежащих домов стали свидетелями ужасного инцидента. По информации РИА Новости, один из очевидцев, тренер Владимир Шарупич, возвращался из спортивного зала, когда заметил толпу людей и ребенка с травмой.
Подросток был в шапке на одной руке, а вторая была вся в крови. На тот момент медицинские работники уже начали оказывать помощь мальчику. Очевидец сообщил, что он помог врачам поднять пострадавшего на носилки. Кроме того, тренер подтвердил журналистам, что взрыв случился именно тогда, когда мальчик наклонился, чтобы взять деньги. Отмечается, что само взрывное устройство было начинено мелкими поражающими элементами: гвоздями и другими металлическими фрагментами.
Информация о случившемся моментально распространилась в местных Telegram-каналах и по родительским чатам. Взволнованные взрослые предполагают, что история может повториться и это не единственный случай. Именно поэтому в чатах просят провести беседу со своими детьми, чтобы они не поднимали неожиданные находки с земли, даже если они очень сильно привлекли их внимание.
Сейчас пострадавший находится в больнице, ему оказывается вся необходимая помощь. СК России по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время будут проведены экспертизы: взрывотехническая, генетическая и дактилоскопическая.
Ранее KP.RU сообщил, что до этого спасли подростка, у которого в кармане брюк взорвался телефон. Несовершеннолетний поступил в больницу с сильными ожогами и в состоянии шока. Его госпитализировали, но оперативное вмешательство не потребовалось. Медики провели все необходимые манипуляции, сообщается, что в будущем у подростка даже не останется рубцов. Врачи практически сразу выписали пострадавшего из ожогового отделения, теперь он будет личиться амбулаторно.