Три котенка снежного барса родились в Красноярском крае и попали на видео

Между тем сегодня в «Саяно-Шушенском» живут уже 17 ирбисов. За семь лет, истекших с момента транслокации в Красноярский край из Таджикистана самки снежного барса, численность ирбисов в заповеднике выросла на 16 особей, которые то и дело попадают в объективы фотоловушек при разных обстоятельствах — после купания, во время охоты, в ходе игры или обучения котят матерью.