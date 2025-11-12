Три котенка снежного барса родились в Красноярском крае и попали на видео

Группировка снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до 17 особей — самка Муся родила троих котят.
Ирбис Муся, рожденная в 2022 году, недавно впервые стала мамой. Это выяснилось во время научно-исследовательской экспедиции, в которой участвовали представители Русского географического общества.
В прошлом году Муся облюбовала участок, прилегающий к территории ее матери, и весной 2025-го, в период гона у барсов, проявила активность. «Мы предполагали наличие котят, и это подтвердили данные с фотоловушек», — рассказали в научном отделе заповедника.
Мусю и троих ее котят ждет непростой сезон зимовки.
Между тем сегодня в «Саяно-Шушенском» живут уже 17 ирбисов. За семь лет, истекших с момента транслокации в Красноярский край из Таджикистана самки снежного барса, численность ирбисов в заповеднике выросла на 16 особей, которые то и дело попадают в объективы фотоловушек при разных обстоятельствах — после купания, во время охоты, в ходе игры или обучения котят матерью.
На этот раз камера зафиксировала Мусю со всем ее выводком — котята уже подросли, скоро они не будут уступать размерами маме-барсу.