Овечкин забил из своей зоны и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Каролину»

Николай Элерс сократил отставание «Каролины», но эта шайба оказалась единственным голом хозяев. В третьем периоде Джейкоб Чикран забросил в большинстве и гости повели 3:1. А за 31 секунду до конца матча Овечкин поразил пустые ворота «Каролины», когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока. В этот момент Овечкин подхватил отскочившую к нему шайбу и точно бросил из своей зоны. Это его 901-й гол в чемпионатах НХЛ.