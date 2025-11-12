Овечкин забил из своей зоны и «Вашингтон» белоруса Протаса победил «Каролину»

В чемпионате НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в гостях «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1. «Вашингтон» добился победы после двух поражений подряд. Счет в первом периоде открыл форвард «Кэпиталз» Брэндон Дюхайм, а Дилан Стром с передачи Александра Овечкина во втором периоде увеличил преимущество — 2:0.
Николай Элерс сократил отставание «Каролины», но эта шайба оказалась единственным голом хозяев. В третьем периоде Джейкоб Чикран забросил в большинстве и гости повели 3:1. А за 31 секунду до конца матча Овечкин поразил пустые ворота «Каролины», когда соперник сменил вратаря на шестого полевого игрока. В этот момент Овечкин подхватил отскочившую к нему шайбу и точно бросил из своей зоны. Это его 901-й гол в чемпионатах НХЛ.
Белорусский форвард Алексей Протас провел за «Вашингтон» весь матч, но бомбардирских баллов не набрал.
Прочитайте, что произошло после поражения Арины Соболенко от Елены Рыбакиной из Казахстана в финале итогового турнира WTA: «Наверное, я старею».