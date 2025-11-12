Пермякам предложили сообщать о летящих БПЛА через мобильное приложение

Приложение не позволяет добавлять снимки из галере.
Жителей Перми проинформировали о возможности сообщить о замеченном беспилотном летательном аппарате с помощью специального мобильного приложения. Необходимая функция реализована в приложении РАДАР. НФ.
«Приложение не позволяет добавлять снимки из галереи, поэтому фотографию необходимо делать через приложение, используя камеру телефона в реальном времени. Ресурс дает возможность уведомлять экстренные службы не только о БПЛА, но и о взрывах, ракетах и подозрительной активности», — сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что прежде чем сообщить о БПЛА, необходимо сначала запустить приложение, указать тип обнаруженного объекта и нажать кнопку «Сообщить», а после этого — сделать фотографию. Ее также можно дополнить текстовым комментарием.