Пермякам предложили сообщать о летящих БПЛА через мобильное приложение

Жителей Перми проинформировали о возможности сообщить о замеченном беспилотном летательном аппарате с помощью специального мобильного приложения. Необходимая функция реализована в приложении РАДАР. НФ.

«Приложение не позволяет добавлять снимки из галереи, поэтому фотографию необходимо делать через приложение, используя камеру телефона в реальном времени. Ресурс дает возможность уведомлять экстренные службы не только о БПЛА, но и о взрывах, ракетах и подозрительной активности», — сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что прежде чем сообщить о БПЛА, необходимо сначала запустить приложение, указать тип обнаруженного объекта и нажать кнопку «Сообщить», а после этого — сделать фотографию. Ее также можно дополнить текстовым комментарием.

