Стало известно состояние мальчика из Красногорска после взрывы СВУ в поднятой с земли купюре

Мальчик, пострадавший в результате детонации самодельного взрывного устройства в Красногорске, получил тяжелейшие травмы. Ребёнок был госпитализирован в больницу с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, а также разрывом фаланги ещё одного пальца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Помимо этого, на кисти малыша зафиксированы разрывы мышц и множественные раны. Врачи в настоящее время прилагают все усилия для спасения конечности.

Напомним, что взрывное устройство весом около 10 граммов было начинено мелкими гвоздями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле региональных Прокуратуры и СК. Устройство было замаскировано под 10-рублевую банкноту.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.