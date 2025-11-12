Стало известно состояние мальчика из Красногорска после взрывы СВУ в поднятой с земли купюре

Мальчик, пострадавший в результате детонации самодельного взрывного устройства в Красногорске, получил тяжелейшие травмы. Ребёнок был госпитализирован в больницу с травматической ампутацией трёх пальцев правой руки, а также разрывом фаланги ещё одного пальца. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.