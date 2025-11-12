Войска беспилотных систем созданы в ВС РФ

Создание войск беспилотных систем в ВС РФ состоялось. Уже определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщил замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов.
— Назначен начальник войск беспилотных систем, созданы органы военного управления на всех уровнях. Сформированы штатные полки и другие подразделения. Боевая работа беспилотных подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и во взаимодействии с другими подразделениями группировок войск, — цитирует Иштуганова «КП».
Президент России Владимир Путин в июне заявил, что Россия создает беспилотные войска в качестве отдельного рода войск. По его словам, использование систем противовоздушной обороны не теряет актуальности, и указал на необходимость работы над созданием универсальной системы ПВО.
Ранее Владимир Путин поручил проводить с 2026 года чемпионат по пилотированию дронов для детей старше семи лет «Пилоты будущего». Ответственными за выполнение поставленной задачи российский лидер назначил председателя правления «Движения первых» Артура Орлова.