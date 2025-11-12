В России возникла проблема с штрафами: автовладельцы начали получать счета за чужие нарушения

Мошенническая схема приобрела массовый характер после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля и ужесточения санкций за перегруз. Недобросовестные перевозчики устанавливают на грузовики номера-дублеры, которые совпадают с реальными номерами легковых машин, чтобы уходить от ответственности. В результате постановления о штрафах приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, вынуждая их доказывать свою невиновность через суды.