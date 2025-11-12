В России возникла проблема с штрафами: автовладельцы начали получать счета за чужие нарушения

В России сложилась практика, когда владельцы легковых автомобилей получают штрафы на сотни тысяч рублей за нарушения, которые фактически совершили грузовики. Как сообщают «Известия», проблема возникла из-за использования дальнобойщиками подложных номерных знаков, зарегистрированных на легковой транспорт.
Мошенническая схема приобрела массовый характер после расширения сети автоматических пунктов весогабаритного контроля и ужесточения санкций за перегруз. Недобросовестные перевозчики устанавливают на грузовики номера-дублеры, которые совпадают с реальными номерами легковых машин, чтобы уходить от ответственности. В результате постановления о штрафах приходят ни о чем не подозревающим автовладельцам, вынуждая их доказывать свою невиновность через суды.
«Штраф с АПВГК порой достигает 600 тысяч рублей», — говорится в публикации.
В федеральной службе по надзору в сфере транспорта заявили, что не выносят постановлений, если на фотофиксации с камер запечатлен легковой автомобиль. Однако на практике система АПВГК не всегда корректно распознает тип транспортного средства. Специалисты отмечают, что для решения проблемы требуется интеграция баз данных весогабаритного контроля с системами Госавтоинспекции, а также создание упрощенного механизма обжалования ошибочных штрафов.
Прежде автомобилистам напомнили о серьезных последствиях за умышленное сокрытие государственных номеров. За это нарушителю грозит либо денежный штраф, либо лишение водительских прав на срок от одного до трёх месяцев.