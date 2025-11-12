Ричмонд
«Не справился с управлением»: на дороге в Башкирии погиб водитель «Нивы»

В Башкирии не справился с управлением и разбился насмерть водитель «Нивы».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 12 ноября, в Башкирии на восьмом километре автодороги Малояз — Верхние Киги — Ункурда произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 75-летний водитель «Лада Нива» не справился с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Сотрудники ГАИ Салаватского района выясняют все обстоятельства трагедии.

Дорожная полиция обратилась ко всем участникам дорожного движения с предупреждением о необходимости соблюдения повышенных мер безопасности в зимних условиях. В ночное время температура в республике опускается ниже нуля, на дорогах образуется гололед.

Водителям настоятельно рекомендуется перейти на зимнюю резину, строго соблюдать скоростной режим, избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на полосу встречного движения.

— Необходимо понимать: игнорирование данных предупреждений может привести к трагическим последствиям! — заявили в ГАИ.

