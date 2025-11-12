Молодежь Ямала с 12 лет может участвовать в обновленной «Ямолод.премии»

Согласно документу, ежегодно будет присуждаться 25 премий вместо предыдущего количества. Размер вознаграждения варьируется от 40 000 до 100 000 рублей в зависимости от номинации. Для перераспределения бюджетных ассигнований на 2025 год предусмотрено 400 тысяч рублей. Подача документов продлится до 23 ноября текущего года через департамент молодежной политики автономного округа.