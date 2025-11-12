Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь Ямала с 12 лет может участвовать в обновленной «Ямолод.премии»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, расширяющее возможности участия в премии «Ямолод.премия». Теперь к конкурсу смогут присоединиться подростки с 12 лет, а количество номинаций и победителей увеличится. Об этом сообщает департамент молодежной политики ЯНАО.

Губернатор ЯНАО утвердил изменения в положении о молодежной премии.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, расширяющее возможности участия в премии «Ямолод.премия». Теперь к конкурсу смогут присоединиться подростки с 12 лет, а количество номинаций и победителей увеличится. Об этом сообщает департамент молодежной политики ЯНАО.

«На Ямале обновляют премию “За вклад в реализацию молодёжной политики”. Теперь участвовать смогут ребята с 12 лет, появятся новые номинации — “Я.добро”, “Я.наставник” и “Я.патриот”, а победителей станет больше», — пояснили в департаменте молодежной политики ЯНАО.

Согласно документу, ежегодно будет присуждаться 25 премий вместо предыдущего количества. Размер вознаграждения варьируется от 40 000 до 100 000 рублей в зависимости от номинации. Для перераспределения бюджетных ассигнований на 2025 год предусмотрено 400 тысяч рублей. Подача документов продлится до 23 ноября текущего года через департамент молодежной политики автономного округа.