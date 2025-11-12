Багреева: на портале поставщиков заключили 240 тыс договоров с помощью бота

Три года назад, осенью 2022 года, на портале поставщиков Москвы запустили бот автоматических ставок, который позволяет предпринимателям принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно. За это время с применением бота на портале заключили больше 237 тысяч контрактов на сумму свыше 44 миллиарда рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Почти четверть от общей суммы закупок — 10,4 млрд — пришлась на строительные, информационно-технологические и хозяйственные товары. Благодаря снижению начальной цены заказчики сэкономили 13,5 млрд рублей», — сообщила заммэра.
По словам заммэра, бот помогает экономить время предпринимателей и способствует поддержанию высокого уровня конкуренции — он автоматизирует процедуру закупки, самостоятельно делая ставки, пока не достигнет установленной поставщиком минимальной цены, ниже которой он не готов «падать». Это позволяет поставщикам участвовать сразу в нескольких мини-аукционах одновременно.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, только за три квартала текущего года ботом воспользовались при заключении 66,3 тыс. контрактов объемом 10,6 млрд рублей, что на 15% больше, чем за три квартала прошлого года. Экономия для заказчиков составила 3,6 млрд рублей.
«Наиболее активно ботом пользовались поставщики из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Рязанской области и Пермского края. На них пришлось 78% от общего объема сделок», — рассказал Пуртов.
Напомним, что Портал поставщиков был создан 12 лет назад для автоматизации закупок малого объема. Сегодня — это большая платформа, которой пользуются заказчики из 43 регионов страны и больше 385 тыс. поставщиков со всей России.