Багреева: на портале поставщиков заключили 240 тыс договоров с помощью бота

Три года назад, осенью 2022 года, на портале поставщиков Москвы запустили бот автоматических ставок, который позволяет предпринимателям принимать участие сразу в нескольких котировочных сессиях одновременно. За это время с применением бота на портале заключили больше 237 тысяч контрактов на сумму свыше 44 миллиарда рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.