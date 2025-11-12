Напомним, что в феврале этого года ФСБ предотвратила убийство митрополита Тихона по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых, у них изъяли самопальную взрывчатку и поддельные паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. В Федеральной службе безопасности считают, что украинские власти хотели убить священнослужителя, чтобы сорвать переговоры РФ и США.