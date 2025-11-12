ФСБ раскрыла новые данные о подготовке клирика и помощника к убийству митрополита Тихона

По данным ведомства, помощник митрополита, гражданин Украины Денис Попович* и гражданин России, клирик Никита Иванкович* по заданию украинских спецслужб готовили убийство архиерея с использованием самодельного взрывного устройства. Покушение планировалось осуществить на территории Сретенского мужского монастыря в Москве в феврале 2025 года.
Как установило следствие, после начала СВО оба фигуранта были завербованы для слежки за митрополитом Тихоном и сбора информации о его контактах с религиозными и государственными структурами. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Напомним, что в феврале этого года ФСБ предотвратила убийство митрополита Тихона по заказу киевских спецслужб. Были задержаны двое подозреваемых, у них изъяли самопальную взрывчатку и поддельные паспорта. Один из задержанных — помощник митрополита Денис Попович*, второй — клирик Никита Иванкович*. В Федеральной службе безопасности считают, что украинские власти хотели убить священнослужителя, чтобы сорвать переговоры РФ и США.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.