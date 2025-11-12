В Иркутской области 15 тысяч будущих мам воспользовались родовыми сертификатами. Этот документ позволяет беременным бесплатно получать услуги в женской консультации и в родильном доме, а также наблюдать детей в поликлинике в их первый год жизни. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на эти цели направлено более 53 миллионов рублей.