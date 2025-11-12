В Иркутской области 15 тысяч будущих мам воспользовались родовыми сертификатами. Этот документ позволяет беременным бесплатно получать услуги в женской консультации и в родильном доме, а также наблюдать детей в поликлинике в их первый год жизни. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, на эти цели направлено более 53 миллионов рублей.
— Оплате подлежат услуги, оказанные медучреждениями только в рамках обязательного страхования. Если беременная женщина выбирает медицинское сопровождение на платной основе, то сертификат не формируется, — уточнил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Такой родовый сертификат оформляет врач при первом посещении женской консультации, либо в родильном доме или детской поликлинике. Стоимость сертификата в 2025 году равна 12 тысяч рублей. Обналичить его нельзя.