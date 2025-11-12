Появились новые данные из медкарты отца главкома ВСУ, которому «‎врачи дали 3 месяца»

Информация о якобы повторном вызове реанимации к Станиславу Прокофьевичу оказалась фейком. Семья ни разу не вызывала скорую помощь после его возвращения во Владимир. Бригада, приезжавшая на прошлой неделе, предназначалась соседям, а не отцу главкома ВСУ, как ошибочно сообщалось журналистами. Они также писали, что, по прогнозу врачей, отцу главкома ВСУ осталось жить три месяца.