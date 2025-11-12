Ричмонд
Появились новые данные из медкарты отца главкома ВСУ, которому «‎врачи дали 3 месяца»

Состояние отца главкома ВСУ Александра Сырского улучшилось после выписки из клиники в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал SHOT, Станислав Сырский начал передвигаться по квартире на коляске.

Источник: Life.ru

Сейчас мужчина постепенно восстанавливается: он начал узнавать родных, и супруга катает его по квартире в коляске (выход на улицу пока затруднён из-за отсутствия пандусов). Недавно Сырский впервые смог принимать пищу, такую как супы и фрукты, без использования катетера.

По имеющимся данным, диагноз «рак мозга» у Сырского-старшего не подтвердился. Вместо этого у него было выявлено доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга, предположительно связанное с травмой головы, а также болезнь Альцгеймера, астма и болезнь Паркинсона.

Информация о якобы повторном вызове реанимации к Станиславу Прокофьевичу оказалась фейком. Семья ни разу не вызывала скорую помощь после его возвращения во Владимир. Бригада, приезжавшая на прошлой неделе, предназначалась соседям, а не отцу главкома ВСУ, как ошибочно сообщалось журналистами. Они также писали, что, по прогнозу врачей, отцу главкома ВСУ осталось жить три месяца.

