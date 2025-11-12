Трудовая инспекция ХМАО заставила нефтяную компанию выплатить работнику 3 миллиона рублей

Компания «Перфобурсервис» предоставляет услуги по бурению скважин в нефтегазовой отрасли. Работник не получил свою заработную плату и расчет при увольнении. Трудинспекция вмешалась в ситуацию, чтобы защитить права работника. Компания выплатила нефтянику всю зарплату.