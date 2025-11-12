Ричмонд
Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

Водители легковушек стали получать штрафы до 600 тысяч из-за грузовиков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с крупными штрафами от Ространснадзора, достигающими сотен тысяч рублей, якобы за перевес в несколько тонн и превышение допустимых габаритов, сообщают «Известия».

По данным издания, это происходит из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур.

«Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают простые автовладельцы», — говорится в материале.

Издание в качестве примера привело инцидент с владельцем легкового автомобиля, которого ошибочно классифицировали как водителя шестиосной фуры высотой 4,79 метра. Чтобы отменить штраф размером в 600 тысяч рублей, ему пришлось обратиться за помощью в суд.