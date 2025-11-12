Водителей предупредили о штрафах на сотни тысяч рублей из-за грузовиков

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России владельцы легковых автомобилей начали сталкиваться с крупными штрафами от Ространснадзора, достигающими сотен тысяч рублей, якобы за перевес в несколько тонн и превышение допустимых габаритов, сообщают «Известия».
По данным издания, это происходит из-за мошеннической схемы, которую используют владельцы фур.
«Перед заездом на весовые пункты они вешают номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге штрафы получают простые автовладельцы», — говорится в материале.
Издание в качестве примера привело инцидент с владельцем легкового автомобиля, которого ошибочно классифицировали как водителя шестиосной фуры высотой 4,79 метра. Чтобы отменить штраф размером в 600 тысяч рублей, ему пришлось обратиться за помощью в суд.