Пострадавшему при взрыве купюры в Красногорске ребенку ампутировали пальцы

Пострадавшему при взрыве купюры в Красногорске ребенку медики ампутировали пальцы. Отмечается, что его состояние стабильное, он находится в больнице.
Напомним, 10-летний мальчик пострадал, когда хотел поднять бумажную купюру с земли. Взрывное устройство было спрятано под купюрой и начинено поражающими элементами. Очевидцы сообщили, что ребенок возвращался с тренировки, когда обнаружил смертельную находку. Его госпитализировали.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Оперативники работают на месте происшествия и проводят соотвествующие экспертизы.