Пострадавшему при взрыве купюры в Красногорске ребенку ампутировали пальцы

Напомним, 10-летний мальчик пострадал, когда хотел поднять бумажную купюру с земли. Взрывное устройство было спрятано под купюрой и начинено поражающими элементами. Очевидцы сообщили, что ребенок возвращался с тренировки, когда обнаружил смертельную находку. Его госпитализировали.