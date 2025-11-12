Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшему при взрыве купюры в Красногорске ребенку ампутировали пальцы

Мальчик пострадал, когда хотел поднять сверток с земли.

Источник: Комсомольская правда

Пострадавшему при взрыве купюры в Красногорске ребенку медики ампутировали пальцы. Отмечается, что его состояние стабильное, он находится в больнице.

Напомним, 10-летний мальчик пострадал, когда хотел поднять бумажную купюру с земли. Взрывное устройство было спрятано под купюрой и начинено поражающими элементами. Очевидцы сообщили, что ребенок возвращался с тренировки, когда обнаружил смертельную находку. Его госпитализировали.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося. Оперативники работают на месте происшествия и проводят соотвествующие экспертизы.