Стала известна возможная причина крушения турецкого военного самолета C-130

Разрушение военно-транспортного самолета C-130 Hercules в воздухе может свидетельствовать о внешнем вмешательстве или детонации боеприпасов на борту. Такое предположение в среду опубликовала турецкая газета Turkiye.
Издание со ссылкой на имеющуюся информацию пишет, что воздушное судно, вылетевшее из азербайджанской Гянджи, потерпело крушение всего через пять километров после пересечения границы с Грузией.
«Разрушение самолёта в воздухе вызывает предположение о возможном внешнем воздействии и взрыве боеприпасов на борту», — отмечает газета. В публикации также сообщается, что технические специалисты уже приступили к работе на месте происшествия для установления точных причин инцидента.
Напомним, военно-транспортный самолет C-130 ВС Турции потерпел крушение в приграничном с Азербайджаном районе Грузии. Как сообщило Министерство национальной обороны страны, в результате катастрофы погибли все 20 военнослужащих, находившихся на борту.