Сердешные блины, медовик по-русски: в Омске прошел гастрономический мастер-класс

«Проведение таких мастер-классов — важный шаг в развитии гастрономического потенциала региона. Мы показываем, что русская кухня — это живая, развивающаяся традиция, которая может быть интересна и современному потребителю», — отметили в министерстве промышленности и торговли Омской области.