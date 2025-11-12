Сердешные блины, медовик по-русски: в Омске прошел гастрономический мастер-класс

В Омске состоялся профессиональный мастер-класс, приуроченный к Всероссийскому фестивалю русской кухни. Мероприятие собрало ведущих экспертов гастрономической индустрии региона, которые представили уникальные подходы к национальной кухне.
Шеф-повар гостиного дома «Серебряный берег» и основатель бренда «Рычков Пирогов» Алексей Рычков продемонстрировал фундаментальный подход к классическим русским рецептам. А Юлия Стародумова, бронзовый призер международного чемпионата показала, как традиционные десерты могут звучать по-современному. Молодой перспективный шеф-повар София Комарова предложила свежую интерпретацию знакомых блюд.
«Проведение таких мастер-классов — важный шаг в развитии гастрономического потенциала региона. Мы показываем, что русская кухня — это живая, развивающаяся традиция, которая может быть интересна и современному потребителю», — отметили в министерстве промышленности и торговли Омской области.
Фото: пресс-служба минпромторга Омской области.
Участники и гости мастер-класса попробовали блюда, сочетающие аутентичность и кулинарную инновацию: свиной бок с ячневой кашей, белыми грибами и кедровыми орехами, сердешные блины с припеком из яйца, лука и сала кабана, медовик с облепихой и сметанным кремом. Мероприятие стало частью «Месяца русской кухни», который проходит в ресторанах Омска.
